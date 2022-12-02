Булыкин: Германии на ЧМ надо было показывать всё на футбольном поле, а не около него

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал вылет сборной Германии с ЧМ-2022.

«Заслуженный вылет. Они были слишком уверены и отвлекались на сторонние вещи: какие-то фотографии и всё им не нравится. Надо было играть в футбол и показывать всё на футбольном поле, а не около него, рекламируя непонятно что.



Как они играли расслабленно против японцев… Уже тогда можно было сказать, что с ними что-то не то», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сборная Германии вылетела с турнира в Катаре, проиграв Японии в 1-м туре (1:2), сыграв вничью с Испанией во 2-м (1:1) и обыграв Коста-Рику в третьем матче (4:2). Немцы заняли третье место в группе, набрав четыре очка.