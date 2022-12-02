Португалия — Южная Корея: Рикарду Орта открыл счёт

Сегодня, 2 декабря, сборные Южной Кореи и Португалии встречаются в матче 3-го тура чемпионата мира 2022 года в Катаре. Игра идёт на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне, вмещающем 44 667 человек.
Рикарду Орта открыл счёт в игре на пятой минуте. Пепе со своей половины поля сделал заброс по правому флангу, мяч подобрал Диогу Дало, который дошёл до лицевой и прострелил во вратарскую площадь, а Орта в касание переправил мяч в дальний угол ворот.
Португальская команда уже гарантировала себе место в плей-офф чемпионата мира, обыграв в первых двух матчах на турнире сборную Ганы (3:2) и команду Уругвая (2:0). Чтобы занять первое место в группе, португальцам достаточно сыграть с Южной Кореей вничью. Южнокорейцы набрали одно очко. Азиатская сборная сохраняет шансы на выход в плей-офф, для этого им нужна победа над Португалией и удобный результат параллельного матча.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
- 2 декабря 2022
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