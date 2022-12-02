«Наслаждаемся». Дмитрий Булыкин — о выходе Южной Кореи в плей-офф ЧМ-2022

Бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал сенсационный выход сборной Южной Кореи в плей-офф ЧМ-2022.

«Чемпионат мира полон сюрпризов. Уже не первый раз мы видим такие сказки: парочку можно легко назвать. Мы уже не удивлены, а просто смотрим и наслаждаемся, как это всё происходит. Заодно радуемся непредсказуемому футболу на этом чемпионате мира», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В 1/8 финала Португалия сыграет с командой, которая займёт второе место в группе G, а Корея встретится со сборной, которая выйдет в плей-офф турнира с первой строчки в том же квартете G. Напомним, в группе G выступают национальные команды Бразилии, Швейцарии, Камеруна и Сербии. Сегодня южноамериканская сборная встретится с командой Камеруна, а швейцарцы, соответственно, сыграют с сербами.