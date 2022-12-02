Шердан Шакири повторил достижение Лионеля Месси и Криштиану Роналду на чемпионатах мира
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Нападающий сборной Швейцарии Шердан Шакири отличился в матче 3-го тура чемпионата мира с Сербией. 31-летний Шакири забивает на третьем мундиале подряд. Из действующих футболистов на турнирах в Бразилии, Сербии и Катаре отличались лишь форвард Аргентины Лионель Месси и нападающий Португалии Криштиану Роналду. Об этом сообщает Opta Sports в телеграм-канале.
Шакири впервые сыграл в составе сборной Швейцарии в марте 2010 года. С тех пор нападающий в 110 матчах забил 26 голов и отдал 31 результативную передачу. На клубном уровне воспитанник «Базеля» выступал за мюнхенскую «Баварию», «Интер», «Сток Сити», «Ливерпуль» и «Лион». Сейчас Шакири является игроком клуба МЛС «Чикаго Файр».
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