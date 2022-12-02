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Камерун — Бразилия: Алекс Теллес не смог сдержать слёз после травмы в матче ЧМ-2022

Камерун — Бразилия: Алекс Теллес не смог сдержать слёз после травмы в матче ЧМ-2022
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Сегодня, 2 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик» проходит последний матч группового этапа на чемпионате мира в Катаре. Встречаются соперники по группе G — сборные Камеруна и Бразилии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.

На 53-й минуте поле был вынужден покинуть левый защитник сборной Бразилии Алекс Теллес. Несколькими минутами ранее футболист уже брал паузу после повреждения, но смог продолжить игру на короткое время. Его заменил защитник «ПСЖ» Маркиньос. Теллес покидал поле в слезах, закрывая глаза футболкой.

Напомним, из-за травмы в 1-м туре два матча сборной Бразилии пропустил Неймар. Нет подтверждённой информации, что он ещё сможет сыграть на турнире.

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