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Камерун — Бразилия — 1:0, 3-й тур чемпионата мира по футболу в Катаре, группа G

Бразилия проиграла Камеруну в матче ЧМ-2022, но вышла в плей-офф с первого места
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Сегодня, 2 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик» проходил последний матч группового этапа на чемпионате мира в Катаре. Встречались соперники по группе G — сборные Камеруна и Бразилии. Финальный свисток Исмаила Эльфата зафиксировал победу камерунцев со счётом 1:0.

На 53-й минуте поле был вынужден покинуть левый защитник сборной Бразилии Алекс Теллес. Несколькими минутами ранее футболист уже брал паузу после повреждения, но смог продолжить игру на короткое время. Его заменил защитник «ПСЖ» Маркиньос. Теллес покидал поле в слезах, закрывая глаза футболкой.

Единственный гол в матче был забит на 90+3-й минуте: Венсан Абубакар головой замкнул передачу с фланга, снял футболку, получил за это жёлтую карточку и был удалён за вторую жёлтую.

Бразилия набрала семь очков и вышла в плей-офф чемпионата мира с первого места. В 1/8 финала команда Тите сыграет с Южной Кореей. Камерун (4) — финишировал в своей группе на втором месте.

ЧМ-2022 - финальный раунд. Группа G. 3-й тур
02 декабря 2022, пятница. 22:00 МСК
Камерун
Окончен
1 : 0
Бразилия
1:0 Абубакар – 90+2'
Удаления: Абубакар – 90+3' / нет
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