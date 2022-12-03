Экс-президент «Ювентуса» Джильи: инвестиции в Роналду оказались слишком дорогими

Бывший президент «Ювентуса» Джованни Коболли Джильи высказал мнение о ситуации с руководством клуба.

«Судьи дадут оценку деятельности руководителей, и пока вина не доказана, презумпция невиновности действует на всех. Впрочем, «Ювентус» запутался в ряде ситуаций, проблемы начались ещё давно. Как видите, когда Андреа Аньелли стал президентом — это было позитивным событием, но и рискованным шагом, учитывая ответственность, которая лежит на его фамилии.



Первая фаза руководства Аньелли была удачной, благодаря фундаментальной помощи Беппе Маротты команда воскресла и выиграла девять чемпионств Италии подряд, но всё изменилось после прихода Роналду.



Аньелли хотел подписать Криштиану, потому что это принесло бы огромную прибыль от маркетинга и приблизило бы «Ювентус» к победе в Лиге чемпионов. Но Маротта не согласился с этим и покинул клуб.



В результате, оказалось, что инвестиции в Роналду были слишком дорогими. Вместе с тем, Фабио Паратичи, который настаивал на подписании Криштиану, втянул клуб в новые инвестиции, которые перегрузили баланс и поставили клуб в сложное положение. Не случайность, что «Ювентусу» пришлось привлечь 700 миллионов евро свежего капитала. Между тем, случалось ещё больше ошибок, таких как приглашение Маурицио Сарри, тест на итальянское гражданство Луиса Суареса или проект Суперлиги.



Мировоззрение Аньелли сильно изменилось. У него всегда было завышенное видение будущего «Ювентус» — например, Суперлига. Также он слишком много брал на себя и пренебрегал информированием совета директоров. Такого нельзя делать с клубом, который размещён на бирже», — приводит слова Джильи II Messaggero.

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