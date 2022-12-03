Неймар может пропустить матч с Южной Кореей. Он ещё не начинал работу с мячом после травмы

Нападающий сборной Бразилии Неймар может не успеть восстановиться после травмы к матчу 1/8 финала чемпионата мира 2022 года в Катаре с Южной Кореей.
«Что касается Неймара и Алекса Сандро, у нас по-прежнему есть 72 часа, чтобы понять, сможем ли мы на них рассчитывать в следующей игре. У нас есть возможность не торопить события и подождать, когда они смогут вернуться. Они ещё не начали работу на поле с мячом. Они начнут это в субботу, и важно пронаблюдать за тем, как они будут справляться с нагрузками. В зависимости от этого могут измениться условия их возвращения», — приводит слова врача сборной Бразилии Родриго Ласмара Globo Esporte.
Неймар получил травму в матче 1-го тура со сборной Сербии (2:0). Также у нападающего были выявлены симптомы вирусной инфекции. Неймар пропустил два матча сборной Бразилии на групповом этапе.
Матч 1/8 финала чемпионата мира 2022 года между Бразилией и Южной Кореей состоится 5 декабря. Начало — в 22:00 мск.
Фейковый Неймар гуляет по Дохе
- 3 декабря 2022
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