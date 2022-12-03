Дани Алвес о проигрыше Камеруну: это тревожный сигнал

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес прокомментировал поражение своей команды в матче со сборной Камеруна.

«Это тревожный сигнал. Лёгких соперников не бывает. Вот урок, который мы должны извлечь, нужно оставаться включённым на протяжении всей игры. Один момент, и всё кончено. Мы заканчиваем сегодня с ощущением, что прекрасный день ускользнул из рук игроков, которые мало играли», — приводит слова Алвеса ESPN.

Вчера, 2 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик» проходил матч 3-го тура группового этапа на чемпионате мира в Катаре. Встречались соперники по квартету G — сборные Камеруна и Бразилии. Африканцы одержали победу со счётом 1:0. Поражение в последнем туре не помешало сборной Бразилии занять первое место в своей группе. В 1/8 финала соперником бразильцев будет сборная Южной Кореи.