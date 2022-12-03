Алексей Сутормин: «Зенит» и «Спартак» понесли наказания за драку. Дисквалификации по делу

Полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Алексей Сутормин оценил справедливость наказания за драку, вынесенного «Зениту» и «Спартаку».

«Потасовку в матче со «Спартаком» я видел издалека, всё было на дальней бровке. Тяжело понять. В том, что произошло, виноваты обе стороны. «Зенит» и «Спартак» понесли наказания за драку в виде дисквалифицированных футболистов. Всё по делу.



Почему не наказали Промеса? Видимо, не посчитали нужным, значит, он активно не участвовал. Нет и нет — об этом уже нет смысла говорить. Что касается шести матчей, об этом тоже нет смысла говорить. Какие вопросы? Есть регламент, мы его соблюдаем», — передаёт слова Сутормина корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.