Златан Ибрагимович вернётся к тренировкам после травмы, полученной в мае

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович вернётся к тренировкам с командой на следующей неделе, сообщает Goal.
Шведский нападающий в мае перенёс операцию после травмы крестообразных связок. По информации источника, 41-летний Ибрагимович готов приступить к тренировкам в ближайший понедельник, 5 декабря.
«Милан», действующий чемпион Италии, в текущем сезоне занимает второе место в турнирной таблице Серии А, набрав 33 очка в 15 матчах. От лидера турнира – «Наполи» — миланцы отстают на восемь баллов.
Златан Ибрагимович на протяжении карьеры защищал цвета «Мальмё», «Аякса», «Ювентуса», «Интера», «Барселоны», «Милана», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси». На его счету 62 гола в 121 матче за сборную Швеции.
Златан Ибрагимович психует во время матча «Милана»
- 3 декабря 2022
-
21:40
-
21:10
-
21:08
-
21:03
-
21:01
-
20:58
-
20:44
-
20:42
-
20:25
-
20:22
-
20:17
-
20:10
-
20:07
-
20:06
-
20:03
-
20:00
-
20:00
-
19:53
-
19:41
-
19:40
-
19:34
-
19:30
-
19:24
-
19:10
-
19:09
-
19:04
-
19:03
-
19:00
-
19:00
-
18:56
-
18:52
-
18:48
-
18:39
-
18:36
-
18:23