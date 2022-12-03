Златан Ибрагимович вернётся к тренировкам после травмы, полученной в мае

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович вернётся к тренировкам с командой на следующей неделе, сообщает Goal.



Шведский нападающий в мае перенёс операцию после травмы крестообразных связок. По информации источника, 41-летний Ибрагимович готов приступить к тренировкам в ближайший понедельник, 5 декабря.



«Милан», действующий чемпион Италии, в текущем сезоне занимает второе место в турнирной таблице Серии А, набрав 33 очка в 15 матчах. От лидера турнира – «Наполи» — миланцы отстают на восемь баллов.

Златан Ибрагимович на протяжении карьеры защищал цвета «Мальмё», «Аякса», «Ювентуса», «Интера», «Барселоны», «Милана», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси». На его счету 62 гола в 121 матче за сборную Швеции.

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