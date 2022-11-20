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Златан Ибрагимович посетил финал Итогового турнира ATP

Златан Ибрагимович посетил финал Итогового турнира ATP
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович посетил финал Итогового турнира ATP, в котором встречаются норвежец Каспер Рууд и серб Новак Джокович.

По личным встречам Джокович ведёт со счётом 3-0. Дважды он побеждал на грунте — в Риме в 2020 и 2022 году — а также выиграл на групповом раунде Итогового чемпионата в прошлом сезоне. Ни в одном из матчей Рууд не взял ни сета.

По пути к финалу Джокович одержал три победы из трёх на стадии группового этапа, а именно обыграл Даниила Медведева, Андрея Рублёва, Стефаноса Циципаса. В полуфинале серб одолел Тейлора Фритца. Каспер Рууд, в свою очередь, в группе обыграл Феликса Оже-Альяссима и Тейлора Фритца, уступив Рафаэлю Надалю, а в полуфинале выиграл у Андрея Рублёва.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Каспер Рууд — Новак Джокович.

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