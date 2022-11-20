Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович посетил финал Итогового турнира ATP, в котором встречаются норвежец Каспер Рууд и серб Новак Джокович.
По личным встречам Джокович ведёт со счётом 3-0. Дважды он побеждал на грунте — в Риме в 2020 и 2022 году — а также выиграл на групповом раунде Итогового чемпионата в прошлом сезоне. Ни в одном из матчей Рууд не взял ни сета.
По пути к финалу Джокович одержал три победы из трёх на стадии группового этапа, а именно обыграл Даниила Медведева, Андрея Рублёва, Стефаноса Циципаса. В полуфинале серб одолел Тейлора Фритца. Каспер Рууд, в свою очередь, в группе обыграл Феликса Оже-Альяссима и Тейлора Фритца, уступив Рафаэлю Надалю, а в полуфинале выиграл у Андрея Рублёва.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Каспер Рууд — Новак Джокович.
- 20 ноября 2022
-
21:40
-
21:31
-
20:55
-
20:06
-
19:53
-
19:36
-
18:39
-
18:35
-
17:11
-
17:01
-
17:01
-
16:32
-
16:20
-
15:35
-
15:10
-
14:10
-
14:02
-
13:15
-
12:45
-
12:22
-
12:13
-
11:32
-
11:09
-
10:54
-
10:41
-
10:26
-
10:20
-
10:19
-
10:05
-
09:44
-
09:31
-
09:14
-
07:45
-
06:54
-
06:36