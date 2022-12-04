Защитник сборной Аргентины Молина: Месси — наш козырь в рукаве

Защитник сборной Аргентины Науэль Молина высказался о победе в матче 1/8 финала чемпионата мира со сборной Австралии (2:1).



«Это невероятно. Мы терпели в концовке матча, зная, что австралийцы очень сильны на контратаках и стандартных положениях, но, самое главное, что нам удалось в итоге пройти дальше. Мы просто пытались играть в свою игру.



Месси? Для меня большая честь играть с ним. Мы все знаем, что нам нужно набраться терпения, мы знаем, что в конце концов он найдет небольшое пространство. И мы точно знаем, что у нас есть этот туз в рукаве», — приводит слова Молины L'Equipe.



В 1/4 финала чемпионата мира в Катаре Аргентина встретится с Нидерландами. Матч состоится 9 декабря, начало – в 22:00 мск.