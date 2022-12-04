Гризманн: без хорошей защиты не станешь победителем чемпионата мира

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн отметил важность крепкой обороны и рассказал о вкладе в команду нападающих Оливье Жиру и Усмана Дембеле.
«Атакующая игра очень важна, однако не менее важно сохранять баланс и компактность, когда у вас отсутствует мяч. Без хорошей игры в защите вы не сможете добиться успеха. Жиру и Дембеле проделывают очень ценную работу без мяча, от Мбаппе нужно меньше, но для нас важно, чтобы он оставался свежим для контратак и атакующих прорывов. На текущий момент в нашей игре присутствует баланс, мы должны продолжать его поддерживать – в этом и заключается секрет успеха на таком турнире, как ЧМ», – заявил Гризманн на пресс-конференции.
В 1/8 финала ЧМ-2022 Франция сыграет с Польшей. Встреча состоится 4 декабря. Начало поединка — в 18:00 мск.
Фанаты в фан-зоне ЧМ закрывают игровой день. Видеоролик:
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