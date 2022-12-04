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Альварес прокомментировал свой курьёзный гол в матче с Австралией

Альварес прокомментировал свой курьёзный гол в матче с Австралией
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Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес прокомментировал свой гол в матче 1/8 финала ЧМ с Австралией.

«Я испытываю невероятную радость за нашу команду и всех аргентинцев. Что касается моего гола, я всегда стараюсь прессинговать высоко, в этот раз мы с Родриго [Де Паулем] выдвинулись вперёд и смогли отобрать мяч у вратаря. Мы сделали то, что должны были сделать, сыграли в свой футбол. У нас были некоторые трудности, но главной задачей было победить, и мы это сделали», — приводит слова Альвареса пресс-служба сборной Аргентины.

Вчера, 3 декабря, сборная Аргентины встречалась с Австралией в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2022. Аргентина одержала победу со счётом 2:1. Второй мяч был забит после ошибки австралийского вратаря Мэтью Райана.

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