Катарский бизнесмен: наши болельщики фотографируют Кнолль не потому, что она им нравится

Хорватская модель Ивана Кнолль продолжает привлекать к себе внимание на чемпионате мира по футболу в Катаре. На этот раз в соцсетях стал вирусным снимок, на котором колоритный катарский болельщик в национальной одежде фотографирует девушку с пышными формами в достаточно откровенном наряде. Ранее Кнолль подвергалась критике в Катаре за пикантные образы, однако выражение лица фотографирующего её болельщика транслирует явно не недовольство.

Фото: Фото из соцсетей

Впрочем, вопреки мимике катарского фаната, известный арабский бизнесмен Мохаммед Хассан Аль-Джефаири настаивает, что мужчина фотографировал Кнолль «потому что она ему не нравилась и была неподобающе одета».

«К вашему сведению, наши болельщики фотографируют Кнолль не потому, что она им нравится, а потому, что им не нравится, как она неподобающе одета. Вам это подтвердит любой житель Катара. Он фотографировал, чтобы сообщить об этом людям», — написал Аль-Джефаири в своих соцсетях.