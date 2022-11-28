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Хорватская супермодель ответила на критику ещё более откровенным нарядом на матче ЧМ

Хорватская супермодель ответила на критику ещё более откровенным нарядом на матче ЧМ
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30-летняя супермодель и бывшая мисс Хорватия Ивана Кнолль ответила на критику своего внешнего вида на чемпионате мира 2022 года в Катаре, одевшись ещё более откровенно.

Ранее модель подверглась критике со стороны болельщиков в социальных сетях за неуважение к традициям страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года, Катару. Сама Кнолль назвала организацию мундиаля в стране Ближнего Востока цирком.

Фото: Из личного архива

Фото: Из личного архива

Бывшая мисс Хорватия посетила несколько матчей чемпионата мира, провоцировав своим образом местное население. Вчера, 27 ноября, она посетила игру своей национальной команды со сборной Канады (4:1). Ранее сборная Хорватии на турнире в Катаре сыграла вничью с Марокко – 0:0. В заключительном матче группового этапа хорваты сыграют с Бельгией 1 декабря.

Расписание матчей ЧМ-2022
Турнирная таблица ЧМ-2022
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