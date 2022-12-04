Маркизио: сборная Аргентины во многом полагается на Месси, и это ограничивает команду

Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Зенита» Клаудио Маркизио после матча 1/8 финала чемпионата мира — 2022 Аргентина — Австралия (2:1) высказался о зависимости аргентинской команды от нападающего Лионеля Месси.



«Для Месси не было способа лучше провести 1000-й матч в карьере. Но не для Аргентины. Сборная во многом полагается на Месси, и это её ограничивает. Месси — фантастический футболист, но нельзя всегда полностью полагаться на него. Голкипер Эмилиано Мартинес несколько раз спасал аргентинцев, и если бы не он, Австралия могла бы перевести игру в дополнительное время», — приводит слова Маркизио Tuttomercatoweb.

В 1/4 финала чемпионата мира — 2022 в Катаре сборная Аргентины сыграет с командой Нидерландов.