Маркизио: сборная Аргентины во многом полагается на Месси, и это ограничивает команду
Поделиться
Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Зенита» Клаудио Маркизио после матча 1/8 финала чемпионата мира — 2022 Аргентина — Австралия (2:1) высказался о зависимости аргентинской команды от нападающего Лионеля Месси.
«Для Месси не было способа лучше провести 1000-й матч в карьере. Но не для Аргентины. Сборная во многом полагается на Месси, и это её ограничивает. Месси — фантастический футболист, но нельзя всегда полностью полагаться на него. Голкипер Эмилиано Мартинес несколько раз спасал аргентинцев, и если бы не он, Австралия могла бы перевести игру в дополнительное время», — приводит слова Маркизио Tuttomercatoweb.
В 1/4 финала чемпионата мира — 2022 в Катаре сборная Аргентины сыграет с командой Нидерландов.
Комментарии
- 4 декабря 2022
-
14:24
-
14:12
-
14:09
-
14:04
-
13:59
-
13:52
-
13:34
-
13:33
-
13:31
-
13:17
-
13:00
-
12:52
-
12:49
-
12:40
-
12:37
-
12:35
-
12:30
-
12:28
-
12:20
-
12:14
-
12:01
-
11:57
-
11:52
-
11:35
-
11:34
-
11:32
-
11:26
-
11:18
-
11:09
-
11:09
-
11:06
-
10:45
-
10:33
-
10:31
-
10:31
Партнерский контент