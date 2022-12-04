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Чемпионат мира по футболу — 2022: матчи и итоги дня, главное, что произошло, результаты, плей-офф, календарь, 3 декабря

Самый красивый гол турнира и вымученная победа Месси. Что творится на ЧМ-2022
Григорий Телингатер
Что творится на ЧМ-2022: матчи и итоги дня
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Уже известны участники одного четвертьфинала.

В субботу прошли два первых матча 1/8 финала чемпионата мира. Нидерланды не без проблем одолели США, а в другой встрече Аргентина с ещё бóльшими трудностями обыграла австралийцев.

У США слабая оборона перевесила смелую атаку

Сборная Нидерландов продолжает свою серию без поражений в основное время на чемпионатах мира. Она насчитывает уже 11 матчей – рекорд национальной команды. На этот раз голландцы одолели сборную США, которая играла смело. Возможно, даже слишком смело. Нидерланды снова сыграли с тремя центральными защитниками и регулярно ловили соперника на контратаках.

ЧМ-2022 - финальный раунд. 1/8 финала
03 декабря 2022, суббота. 18:00 МСК
Нидерланды
Окончен
3 : 1
США
1:0 Депай – 10'   2:0 Блинд – 45+1'   2:1 Райт – 76'   3:1 Думфрис – 81'

Сборная США забила один — пока самый красивый на турнире — гол, но оборона команды выглядела весьма слабо. Особенно когда пропускала третий мяч, оставив на дальней штанге абсолютно неприкрытым Думфриса. Дензел бил без помех примерно с угла вратарской. На счету футболиста в этой игре 1+2 по системе «гол+пас». После матча главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал даже поцеловал игрока на пресс-конференции.

Луи ван Гал отблагодарил Дензела Думфриса за феноменальный матч поцелуем

Луи ван Гал отблагодарил Дензела Думфриса за феноменальный матч поцелуем

Месси забил третий мяч на ЧМ-2022

Сборная Аргентины мчится к заветному титулу, а Месси провёл отличный матч. Забил сам и создал несколько отличных моментов для партнёров (удивительно, как не забил Лаутаро Мартинес!). И всё это на стадионе, который был переполнен аргентинскими фанатами.

ЧМ-2022 - финальный раунд. 1/8 финала
03 декабря 2022, суббота. 22:00 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 1
Австралия
1:0 Месси – 35'   2:0 Альварес – 57'   2:1 Фернандес – 77' (автогол)

Сборная Австралии была близка к тому, чтобы сотворить сенсацию. Благодаря рикошету удалось отыграть один мяч на 77-й минуте – счёт стал 2:1 в пользу Аргентины. На 90+7-й минуте 18-летний австралийский нападающий Гаранг Куол (самый молодой после Пеле участник плей-офф чемпионатов мира) бил из убойной позиции, но спас вратарь Эмилиано Мартинес. Таким образом, в 1/4 финала сыграют Нидерланды и Аргентина – матч состоится 9 декабря.

Лионель Месси и Лаутаро Мартинес

Лионель Месси и Лаутаро Мартинес

Фото: Alex Grimm/Getty Images

Сетка плей-офф ЧМ-2022 в Катаре

Что сегодня смотреть? Расписание матчей

18:00. Франция — Польша
22:00. Англия — Сенегал.

Сетка плей-офф ЧМ-2022

Сетка плей-офф ЧМ-2022

Что нового можно прочесть про чемпионат мира?

По Катару гуляет фейковый Неймар. Он очень похож на настоящего и ходит по улицам с охранником. Многие фанаты сбегаются к нему за фото и автографами. Он даже раздаёт интервью журналистам.

Главный фейк чемпионата мира в Катаре. Так организаторов и болельщиков ещё не обманывали Главный фейк чемпионата мира в Катаре. Так организаторов и болельщиков ещё не обманывали

Этот чемпионат мира по футболу обильно критикуют, но есть за что и похвалить. Статья про правило, которое делает мундиаль в Катаре действительно зрелищным.

Правило, которое спасло чемпионат мира — 2022 Правило, которое спасло чемпионат мира — 2022

Мало кто знает, но Месси мог играть за сборную Австралии. Звучит бредово, но это действительно так.

Месси мог выступать за сборную Австралии! Как такое возможно? Месси мог выступать за сборную Австралии! Как такое возможно?

На ЧМ-2022 уже установили множество рекордов. Мы собрали их все – там и самый поздний гол, и жёлтые саудовцев, и много чего ещё.

На ЧМ в Катаре уже побили кучу рекордов. Есть и совсем уникальные достижения! На ЧМ в Катаре уже побили кучу рекордов. Есть и совсем уникальные достижения!
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