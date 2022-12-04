Самый красивый гол турнира и вымученная победа Месси. Что творится на ЧМ-2022

В субботу прошли два первых матча 1/8 финала чемпионата мира. Нидерланды не без проблем одолели США, а в другой встрече Аргентина с ещё бóльшими трудностями обыграла австралийцев.
У США слабая оборона перевесила смелую атаку
Сборная Нидерландов продолжает свою серию без поражений в основное время на чемпионатах мира. Она насчитывает уже 11 матчей – рекорд национальной команды. На этот раз голландцы одолели сборную США, которая играла смело. Возможно, даже слишком смело. Нидерланды снова сыграли с тремя центральными защитниками и регулярно ловили соперника на контратаках.
Сборная США забила один — пока самый красивый на турнире — гол, но оборона команды выглядела весьма слабо. Особенно когда пропускала третий мяч, оставив на дальней штанге абсолютно неприкрытым Думфриса. Дензел бил без помех примерно с угла вратарской. На счету футболиста в этой игре 1+2 по системе «гол+пас». После матча главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал даже поцеловал игрока на пресс-конференции.
Луи ван Гал отблагодарил Дензела Думфриса за феноменальный матч поцелуем
Месси забил третий мяч на ЧМ-2022
Сборная Аргентины мчится к заветному титулу, а Месси провёл отличный матч. Забил сам и создал несколько отличных моментов для партнёров (удивительно, как не забил Лаутаро Мартинес!). И всё это на стадионе, который был переполнен аргентинскими фанатами.
Сборная Австралии была близка к тому, чтобы сотворить сенсацию. Благодаря рикошету удалось отыграть один мяч на 77-й минуте – счёт стал 2:1 в пользу Аргентины. На 90+7-й минуте 18-летний австралийский нападающий Гаранг Куол (самый молодой после Пеле участник плей-офф чемпионатов мира) бил из убойной позиции, но спас вратарь Эмилиано Мартинес. Таким образом, в 1/4 финала сыграют Нидерланды и Аргентина – матч состоится 9 декабря.
Лионель Месси и Лаутаро Мартинес
Фото: Alex Grimm/Getty Images
Что сегодня смотреть? Расписание матчей
18:00. Франция — Польша
22:00. Англия — Сенегал.
Сетка плей-офф ЧМ-2022
Что нового можно прочесть про чемпионат мира?
По Катару гуляет фейковый Неймар. Он очень похож на настоящего и ходит по улицам с охранником. Многие фанаты сбегаются к нему за фото и автографами. Он даже раздаёт интервью журналистам.
Этот чемпионат мира по футболу обильно критикуют, но есть за что и похвалить. Статья про правило, которое делает мундиаль в Катаре действительно зрелищным.
Мало кто знает, но Месси мог играть за сборную Австралии. Звучит бредово, но это действительно так.
На ЧМ-2022 уже установили множество рекордов. Мы собрали их все – там и самый поздний гол, и жёлтые саудовцев, и много чего ещё.
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