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Канчельскис: на Аргентину идёт давление со всех сторон. От них требуют красивого футбола

Канчельскис: на Аргентину идёт давление со всех сторон. От них требуют красивого футбола
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», «Эвертона», «Рейнджерс», «Фиорентины» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о выступлениях национальных команд Аргентины и Нидерландов на ЧМ-2022.

«Сейчас для сборной Аргентины самое главное — результат. Мы видим, какое идёт на них давление со всех сторон: от болельщиков и прессы. Все кому не лень требуют от них красивого и результативного футбола. Я думаю, что на первом месте у них результат, а на игру уже никто не будет смотреть.

Скажу, что сборная Нидерландов тоже не очень понравилась мне. Сейчас у них нет ярко выраженных лидеров. Играют с натяжкой. Думаю, что матч между ними будет боевым. Аргентина и Нидерланды будут играть на результат», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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