Егор Сорокин: на ЧМ-2022 удивила сборная Марокко. Болею исключительно за красивый футбол

Футболист «Краснодара» Егор Сорокин рассказал, какая сборная его удивила на чемпионат мира — 2022 в Катаре. Также он перечислил фаворитов мундиаля и подчеркнул, что болеет за красивый футбол.



«Конечно же, я слежу за чемпионатом мира, смотрю много матчей. Пока что больше всего меня удивила сборная Марокко, они очень уверенно прошли группу. Думаю, что фаворитами мундиаля являются Аргентина, Бразилия и Испания. Болею в этом году исключительно за красивый футбол, просто наслаждаюсь чемпионатом мира», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, чемпионат мира по футболу продлится до 18 декабря 2022 года. Катар впервые в своей истории принимает мировое футбольное первенство.