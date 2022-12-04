Сёмин: сборная Аргентины — команда не только Месси

Известный российский тренер Юрий Семин высказался о роли нападающего Лионеля Месси в сборной Аргентины. Напомним, накануне аргентинцы вышли в четвертьфинал ЧМ-2022, обыграв на стадии 1/8 финала Австралию (2:1).
«Не согласен, что сборная Аргентины – команда одного Месси. Месси действительно сейчас играет очень хорошо, он один из ведущих игроков команды, но у Аргентины хороша и оборона. С каждой игрой они вместе становятся все лучше и лучше.
Это лучший ЧМ для Месси? Чтобы точно назвать его лучшим, надо, чтобы этот чемпионат мира закончился. Играет он очень ярко. Месси – главное действующее лицо сборной Аргентины, которое определяет результат команды.
Если Месси не выиграет трофей — это будет сильный удар для него? Вообще лучше у него спросить. Но, как по мне, не настолько сильный удар. Зачем вот ему завершать карьеру, если он в хороших физических кондициях, если он хорошо играет. У него еще очень много клубных дел и задач. Наверняка ему нужно выиграть еще одну Лигу чемпионов", — приводит слова Сёмина «Спорт день за днём».
- 4 декабря 2022
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