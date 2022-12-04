Тите подтвердил, что Неймар сыграет с Южной Кореей
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Нападающий сборной Бразилии Неймар сможет принять участие в матче 1/8 финала чемпионата мира с Южной Кореей.
На совместной пресс-конференции игрока Тьяго Силвы и тренера Тите прозвучал вопрос, сыграет ли Неймар в ближайшем матче. Тите дал утвердительный ответ.
Напомним, Неймар получил растяжение связок лодыжки в матче 1-го тура группы G со сборной Сербии (2:0). Он появился на поле в стартовом составе и был заменён на 79-й минуте встречи. Также позднее у Неймара были выявлены симптомы вирусной инфекции. Нападающий пропустил оставшиеся матчи группового этапа. 5 декабря на «Стадионе 974» состоится матч между сборными Бразилии и Южной Кореи. Стартовый свисток будет дан в 22:00 по московскому времени.
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