Неймар рассказал о своём состоянии

Нападающий сборной Бразилии Неймар рассказал о самочувствии. Накануне 30-летний бразильский футболист вернулся к тренировкам после травмы.



«Я чувствую себя хорошо. Знал, что так и будет», — написал Неймар на своей странице в социальных сетях.



Напомним, Неймар получил повреждение во время матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Сербии (2:0) и больше не выступал на этой стадии турнира.



Сборная Бразилии вышла в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. На этой стадии бразильцы сыграют с национальной командой Южной Кореи. Встреча состоится завтра, 5 декабря, на стадионе «Стэдиум 974» в Дохе. Начало матча — в 22:00 мск. Чемпионат мира 2022 года продлится до 18 декабря.