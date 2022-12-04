Неймар рассказал о своём состоянии
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Нападающий сборной Бразилии Неймар рассказал о самочувствии. Накануне 30-летний бразильский футболист вернулся к тренировкам после травмы.
«Я чувствую себя хорошо. Знал, что так и будет», — написал Неймар на своей странице в социальных сетях.
Напомним, Неймар получил повреждение во время матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Сербии (2:0) и больше не выступал на этой стадии турнира.
Сборная Бразилии вышла в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. На этой стадии бразильцы сыграют с национальной командой Южной Кореи. Встреча состоится завтра, 5 декабря, на стадионе «Стэдиум 974» в Дохе. Начало матча — в 22:00 мск. Чемпионат мира 2022 года продлится до 18 декабря.
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