Далич: на ЧМ в России Хорватия переводила матчи в овертаймы благодаря уверенности в себе

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о предстоящем матче с Японией в рамках 1/8 финала чемпионата мира, а также вспомним ЧМ 2018 года в России, где его национальная команда дошла до финала.
«Надеюсь, мы победим Японию до дополнительного времени или серии пенальти. Мы знаем, что впереди у нас соперник, который никогда не сдаётся. На чемпионате мира в России мы перевели несколько игр в дополнительное время благодаря нашей уверенности в себе. Имея сходный с Японией менталитет, мы также не собираемся сдаваться. Мы доказали своё упорство на практике. Уверенность и вера должны вести нас завтра. Хорватия готова сражаться. Нас ждёт сильный противник, который отдаст все силы, как и мы», — приводит слова Далича итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.
Матч между сборными Хорватии и Японии состоится завтра, 5 декабря. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 по московскому времени.
- 4 декабря 2022
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