«Уверен, ЧМ — не последнее его соревнование». Главный тренер Хорватии — о Луке Модриче

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился мнением о своём полузащитнике и капитане команды Луке Модриче.

«Что бы я ни говорил о Луке [Модриче], этого будет недостаточно. Дай бог ему здоровья, пусть он живёт как можно дольше. Уверен, что это не последнее его соревнование за Хорватию. Его телосложение, его серьёзность, уровень работоспособности и профессионализм являются для нас основополагающими. Он очень важный игрок. Но мы всё же команда. Быть командой — единственный способ добиться результата. Лука — наш капитан и лидер, мы хотим, чтобы он остался с нами надолго», — приводит слова Далича итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

На чемпионате мира в Катаре Модрич провёл за Хорватию три встречи, но не сумел отметиться результативными действиями. Следующий матч 37-летний ветеран проведёт с Японией. Эта игра состоится завтра, 5 декабря, и начнётся в 18:00 мск.