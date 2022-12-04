Роналдо: именно в «Интере» я стал Феноменом
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Бывший бразильский футболист Роналдо поделился мнением о миланском «Интере», за который выступал в период с 1997 по 2022 года.
«Клуб сыграл и продолжает играть самую большую роль в моей карьере. Я провёл пять прекрасных лет в Милане, встретил самых страстных болельщиков в мире, и именно этот клуб сделал меня феноменом. Раньше я был просто Роналдо, но только в Италии с «Интером» я стал феноменом. Я должен сказать спасибо «Интеру» за всё, что они мне дали», — приводит слова Роналдо итальянский журналист Альфредо Педулла.
До перехода в «Интер» Роналдо провёл сезон за «Барселону». После миланского клуба бразилец провёл пять лет в мадридском «Реале». Также в своей карьере он выступал за «Крузейро», ПСВ, «Милан» и «Коринтианс».
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