Сборная Англии забила свой 12-й гол на ЧМ-2022, повторив рекорд, установленный в России

В эти минуты проходит матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу, в котором встречаются сборные Англии и Сенегала. Команды играют на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Стартовый свисток главного арбитра встречи Ивана Бартона (Сальвадор) прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Сборная Англии выигрывает со счётом 3:0. Третий забитый мяч в этом матче стал для англичан 12-м на этом чемпионате мира. Это повторение командного рекорда, установленного на турнире 2018 года в России, когда сборная Англии заняла четвёртое место.
Счёт в матче на 39-й минуте открыл полузащитник Джордан Хендерсон. В добавленное к первому тайму время отличился капитан команды Гарри Кейн. Третий мяч англичан в ворота сборной Сенегала забил нападающий Букайо Сака.
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