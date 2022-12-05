«Ноттингем Форест» объявил о переходе 24-го нового футболиста с момента возвращения в АПЛ

«Ноттингем Форест» объявил о переходе бразильского полузащитника Густаво Скарпы из «Палмейраса».
«Я очень счастлив быть здесь, это моя мечта.
Это новый вызов, и я не могу дождаться, когда он начнется. С самого детства я всегда хотел играть в Европе, и моя мечта — играть в Премьер-лиге.
Я техничный игрок, но также я развил свою игру в защите за последние пару сезонов. Я очень предан и трудолюбив», — приводит слова Скарпы официальный сайт футбольного клуба.
28-летний атакующий полузащитник присоединится к клубу с 1 января в качестве свободного агента. Контракт Скарпы с английским клубом рассчитан на три с половиной года.
Скарпа провел в «Палмейрас» четыре сезона, забив 37 мячей в 211 матчах.
Этот трансфер стал для «Ноттингем Форест» 24-м с момента возвращения в АПЛ летом 2022 года.
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