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«Ноттингем Форест» объявил о переходе 24-го нового футболиста с момента возвращения в АПЛ

«Ноттингем Форест» объявил о переходе 24-го нового футболиста с момента возвращения в АПЛ
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«Ноттингем Форест» объявил о переходе бразильского полузащитника Густаво Скарпы из «Палмейраса».

«Я очень счастлив быть здесь, это моя мечта.

Это новый вызов, и я не могу дождаться, когда он начнется. С самого детства я всегда хотел играть в Европе, и моя мечта — играть в Премьер-лиге.

Я техничный игрок, но также я развил свою игру в защите за последние пару сезонов. Я очень предан и трудолюбив», — приводит слова Скарпы официальный сайт футбольного клуба.

28-летний атакующий полузащитник присоединится к клубу с 1 января в качестве свободного агента. Контракт Скарпы с английским клубом рассчитан на три с половиной года.

Скарпа провел в «Палмейрас» четыре сезона, забив 37 мячей в 211 матчах.

Этот трансфер стал для «Ноттингем Форест» 24-м с момента возвращения в АПЛ летом 2022 года.

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