«Кто тебя научил этому, братан?» Месут Озил — после гола Оливье Жиру в ворота Польши
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Полузащитник турецкого клуба «Истанбул Башакшехир» Месут Озил высказался о голе форварда сборной Франции Оливье Жиру в ворота Польши (3:1) в матче 1/8 финала чемпионата мира. Футболисты вместе выступали за лондонский «Арсенал», а Озил забил в похожем стиле «Ливерпулю» в 2017 году.
«Кто тебя научил этому, братан?» — написал Озил в «Твиттере», разместив Gif-видео, на котором они вместе с Жиру носят футболки «Арсенала».
Напомним, Жиру забил 52-й гол в составе сборной Франции и стал её лучшим бомбардиром, опередив Тьерри Анри. В четвертьфинале чемпионата мира французы сыграют со сборной Англии. Матч между сборными пройдёт 10 декабря.
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