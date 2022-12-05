Польский журналист: Рыбус из «Спартака» не настолько хорош, чтобы изменить игру сборной

Ярослав Томчик, представляющий польский еженедельник Piłka Nożna, высказался о невызове защитника московского «Спартака» Мацея Рыбуса в сборную Польши на чемпионат мира в Катаре.

«На 100% Рыбус не мог бы помочь сборной на ЧМ. Таково было решение, все об этом знали: футболисты, которые продолжат играть в чемпионате России, не будут вызываться в сборную. Не буду комментировать его выбор, но не считаю Рыбуса настолько хорошим футболистом, что он мог бы изменить игру сборной Польши в Катаре», — сказал Томчик в интервью корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.

33-летний Рыбус дебютировал за сборную Польши в ноябре 2009 года. С тех пор защитник в 66 матчах во всех турнирах забил два гола и отдал 14 результативных передач. Последний матч за команду Рыбус провёл в ноябре 2021 года. После трансфера в «Спартак» в Польше заявили, что дорога для футболиста в сборную закрыта.

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Рыбуса отстранили от сборной Польши за то, что остался в России. Видеоролик: