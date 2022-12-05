«Россию бы всё равно выкинули с ЧМ». Интервью с польским журналистом

Для сборной Польши чемпионат мира завершился на стадии 1/8 финала – команда не смогла противостоять Франции, которая разнесла соперника во втором тайме.

Ярослав Томчик, журналист польского еженедельника Piłka nożna (значит просто «Футбол»), разобрал игру своей сборной, а заодно ответил на несколько вопросов про Россию.



– Я знаю нашу команду. Ждать от неё, что она будет играть лучше – просто не понимать футбол, – начал он с подведения итогов турнира для Польши. – То, что мы вышли из группы, что команда сыграла в 1/8 финала – это максимум, которого она могла достичь. Мы не были лучше Мексики, но хорошо играли в защите, бились на результат. Это не нравилось болельщикам, не нравилось журналистам – не только в Польше, но и по всему миру. Однако в спорте результат важнее всего.

Сегодня мы играли чуть иначе. Но, знаете, с такой командой, как Франция, не создашь много моментов. Если они есть – надо забивать. Не делаешь этого, как мы на 38-й минуте – и такой соперник сделает то, что в итоге с нами и случилось. Мы проиграли по делу, но на нашу команду не было стыдно смотреть. Ясно, что французы победили заслуженно.

Играют Франция и Польша Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Много обсуждалось, что Польша несправедливо вышла из группы – на её месте должна была быть Мексика.

– Я бы так не сказал. Почему несправедливо? Мы набрали четыре очка, по разнице мячей были лучше. Провели неплохой, даже хороший матч с Саудовской Аравией, которая обыграла Аргентину. С Мексикой сыграли вничью – и пошли дальше. Я понимаю, что наша игра не нравилась: мы играли только в защите, показывали «антифутбол». Мне также не нравился Уэльс – они играли в похожем с нами стиле. Но я согласен с нашим тренером: кто на этом турнире не играл в защите – уже смотрит чемпионат мира дома. Уехали Германия, Бельгия, Уругвай, а Польша – вышла. Для такой сборной на таком уровне – успех. Я считаю, что Польша в мире занимает 20-е место, может, даже 25-е, а мы в итоге попали в число 16 лучших. Из Европы в этом списке оказалось только восемь команд, хотя среди европейских сборных Польша где-то на 12-15-м месте.

– Но у вас есть Левандовски, Щенсны, Глик.

– Неправильно, когда люди смотрят на нашу команду и говорят: вот, у вас есть Левандовски. Это только один футболист, а на поле их 11. Если посмóтрите, сколько игроков из нашего состава выступают в Лиге чемпионов, то увидите ещё двоих: Войцеха Щенсного и Петра Зелиньского. Всё. А в остальных командах таких 15-18. Согласен, что Левандовски – один из лучших нападающих в мире, но он не выигрывает матчи в одиночку. Да и нельзя сказать, что на этом чемпионате мира он играл хорошо – это был не его турнир.

– Почему?

– Последний месяц в «Барселоне» он уже был не на своём уровне. Так бывает. Он очень хотел, очень. Может, давление на него было такое, что он просто не выдержал. Никогда не было такого, чтобы он не забивал пенальти за сборную. Я видел, как он был заряжен перед первым матчем, как он мотивировал своих друзей и думал об этой игре. Но потом просто не повезло. Это футбол, это жизнь. Если посмóтрите, у нас нет флангов: с такой тактикой можно играть в защите, однако для развития контратак ресурса нет. Молодые и интересные футболисты есть, но они ещё не готовы играть на уровне чемпионата мира. И это было видно.



– Для вас игрок этого чемпионата мира – кто?

– Это турнир Щенсного. Взять два пенальти на чемпионате мире – такое ранее удавалось только двоим.

Войцех Щенсны Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Мацея Рыбуся отстранили от сборной из-за решения остаться в России. Он мог бы помочь команде на этом ЧМ?

– На 100% не мог бы. Таково было решение, все об этом знали: футболисты, которые продолжат играть в чемпионате России, не будут вызываться в сборную. Не буду комментировать его выбор, но не считаю Рыбуся настолько хорошим футболистом, который мог бы изменить игру сборной Польши в Катаре.



– А как вам подобное решение? Это правильно?

– Я его понимаю. Думаю, что и Крыховяк из-за этого не вернётся в Россию.

– Когда-то говорили, что Черчесов может возглавить сборную Польши. Он бы смог как-то перестроить команду, чтобы у неё были другие результаты?

– Официальных переговоров там не было, а сейчас это вообще невозможно. С нашей командой со времён чемпионата мира в России работает уже третий тренер. Тогда в составе тоже были Левандовски, Щенсны, Глик, Крыховяк. Ни один из тренеров не сделал так, чтобы команда с такими футболистами играла лучше, чем раньше. Нынешний дал хороший результат – вышел из группы. Ещё лучше играли в защите, чем раньше. Может, при Пауло Соузе мы были лучше с такими соперниками, как Испания и Англия, потому что он хотел играть по-другому. Но результата тоже не было – на Евро-2020 Польша не вышла из группы.

– Много обсуждалось, что на месте этой Польши должна быть Россия.

– Вы могли в плей-офф попасть и на любую другую команду. Но, мне кажется, на кого бы вы ни попали – Россию бы всё равно выкинули с турнира. Это было решение ФИФА, а не федерации Польши.

– Но вы начали первыми.

– Потому что это был наш соперник. Однако Чехия и Швеция тоже сказали, что не будут с вами играть.



– Считаете, что это правильно?

– Я не хочу обсуждать политику. Даже Босния и Герцеговина отказалась играть с вами. Никому не нравится, что началось на Украине. В XXI веке люди между собой должны разговаривать. Всё можно решить дипломатическим путём.



– Как думаете, окажись Россия на этом чемпионате мира, какого результата она бы добилась?

– Точно бы не оказалась выше Польши. Может быть, вышла бы из группы. Но, играя, как мы, вероятно, нет. На чемпионате мира в России с Черчесовым вы играли дома, а ещё с такими слабыми командами, как Саудовская Аравия и Египет.



– Но потом-то была Испания.

– Да, это очень хороший результат. Но потом стало хуже. Нельзя сказать, что у сборной России есть потенциал.