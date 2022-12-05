«Факел» арендовал полузащитника «Краснодара» Якимова

«Краснодар» на своём официальном сайте объявил об уходе полузащитника Вячеслава Якимова в аренду. Футболист временно будет выступать за воронежский «Факел». Соглашение сторон рассчитано до июня 2023 года.

Отмечается, что контракт вступит в силу сразу после медицинского обследования Якимова, которое состоится в ближайшие дни.

Вячеслав Якимов — выпускник академии «Краснодара». За основную команду «быков» он успел провести 16 матчей во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.