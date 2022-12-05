Габулов высказался о возможном переходе России в Азиатскую футбольную конфедерацию

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов высказался по поводу возможного перехода Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую футбольную конфедерацию. Напомним, сейчас клубы и сборные из России отстранены от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации.

«Я считаю, что, прежде чем обсуждать и принимать конкретные решения касательно перехода в Азиатскую футбольную ассоциацию, этот вопрос нужно тщательно и глубоко проработать, получить конкретные ответы от европейской ассоциации, рекомендации от ФИФА. После этого принимать решение. Помимо этих вопросов, появится много сложностей, много новых вопросов касательно логистики и организации календаря, если переходить в азиатскую ассоциацию.

Если нам не светит возвращение и допуск обратно в европейские официальные соревнования, то, конечно, нужно переходить в азиатскую систему футбола для того, чтобы участвовать в официальных международных соревнованиях. Для того чтобы у наших футболистов была возможность соперничества на международной арене, для того чтобы они имели возможность прогрессировать. Если этого не произойдёт, то мы просто можем потерять поколение тех молодых футболистов, которые сейчас уже выступают в национальной сборной, выходят на ведущие роли в клубах РПЛ. Поэтому это важно», — приводит слова Габулова «РБ Спорт».