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ФИФА рассмотрит поведение игроков и фанатов сборной Сербии в матче ЧМ-2022 со Швейцарией

ФИФА рассмотрит поведение игроков и фанатов сборной Сербии в матче ЧМ-2022 со Швейцарией
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ФИФА на официальном сайте объявила о начале дисциплинарного расследования в отношении игроков и болельщиков сборной Сербии по итогам матча группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Швейцарии (2:3).

Организация предъявила обвинения в неправомерном поведении сербских игроков и официальных лиц, а также дискриминации. В заявлении ФИФА не уточняется, какие именно инциденты привели к началу расследования.

Напомним, в составе сборной Швейцарии в том матче выступили футболисты Гранит Джака и Шердан Шакири, которые являются косовскими албанцами по происхождению. Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Сербия не признаёт суверенитет Косова. Во время матча болельщики сербской сборной скандировали антикосовские кричалки.

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