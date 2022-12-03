Президент Косова поздравила Швейцарию с победой над Сербией на ЧМ-2022

Президент Косова Вьоса Османи поздравила сборную Швейцарии с победой в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Сербии (3:2).



Османи на своей странице в соцсетях выложила фото футболистов швейцарской сборной Гранита Джаки и Шердана Шакири со сложенными в виде двуглавого орла ладонями. Этот жест символизирует албанского орла. Футболисты являются косовскими албанцами по происхождению.



«Молодцы, албанцы», — написала Османи.



Эта победа позволила Швейцарии пройти в плей-офф мундиаля со второго места. Сборная Сербии завершила выступление на ЧМ-2022 в Катаре. В 1/8 финала чемпионата мира сборная Швейцарии сыграет с национальной командой Португалии. Встреча состоится 6 декабря.