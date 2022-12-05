Неймар — в стартовом составе Бразилии на матч 1/8 финала чемпионата мира с Южной Кореей

Сегодня, 5 декабря, состоится матч 1/8 финала чемпионата мира 2022 между сборными Бразилии и Южной Кореи. Команды встретятся на стадионе «974» в Дохе. Обслужит матч бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном из Франции. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния. Команды огласили стартовые составы.
Бразилия: Алисон, Данило, Маркиньос, Милитао, Тьяго Силва, Пакета, Каземиро, Винисиус, Рафинья, Ришарлисон, Неймар.
Южная Корея: Ким Сон Кю, Ким Юнь Квон, Ким Мин Джэ, Ким Мун Хван, Ким Чжин Су, Ли Джэ Сон, Сон Хын Мин, Хван Ин Бём, Хван Хи Чан, Чон У Ён, Чхо Кю Сун.
Сборная Бразилии на групповом этапе выступала в квартете G и сумела опередить команды Швейцарии, Камеруна и Сербии. Южная Корея пробилась в плей-офф из группы F. Азиатская команда пропустила вперёд Португалию, но сумела обойти сборные Ганы и Уругвая.
- 5 декабря 2022
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