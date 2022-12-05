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Влашич: Миранчук — мой близкий друг. Всегда обедаем вместе: я с женой, а он — с девушкой

Влашич: Миранчук — мой близкий друг. Всегда обедаем вместе: я с женой, а он — с девушкой
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Полузащитник сборной Хорватии и итальянского клуба «Торино» Никола Влашич после победы его национальной команды в матче с Японией в 1/8 финала мундиаля рассказал об отношениях со своим одноклубником Алексеем Миранчуком.

«Мы замечательные друзья с Алексеем Миранчуком. Всегда обедаем вместе: я с женой, а он — с девушкой. Он мой близкий друг! Могу с уверенностью сказать, что Миранчук — замечательный футболист.

На каком языке разговариваем? По-разному. Немного на русском, английском и чуть-чуть на итальянском», — передаёт слова Влашича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Влашич и Миранчук выступают за «Торино» на правах аренды. Права на хорватского футболиста принадлежат лондонскому «Вест Хэму», а на российского — «Аталанте».

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