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Главный тренер «Милана» Пиоли: надеюсь, что Франция выиграет чемпионат мира

Главный тренер «Милана» Пиоли: надеюсь, что Франция выиграет чемпионат мира
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал, что поддерживает связь с игроками, которые в данный момент находятся в расположении своих сборных на чемпионате мира в Катаре, а также какую национальную команду поддерживает на турнире.

«Я на связи со своими игроками, чтобы узнать, как у них дела, особенно после игр. На самом деле это единственное правило, иначе у них будут проблемы!

Надеюсь, что Франция выиграет чемпионат мира, и я поддерживаю их, потому что я поддерживаю своих игроков. Мне легче работать с футболистами, которые счастливы и довольны», — приводит слова Пиоли Football Italia.

За сборную Франции выступают Тео Эрнандес и Оливье Жиру. Их команда вышла в 1/4 финала мундиаля, обыграв Польшу со счётом 3:1. В следующем матче подопечные Дидье Дешама встретятся с Англией.

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