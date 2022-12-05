Тренер сборной Японии Мориясу прокомментировал вылет команды с ЧМ-2022

Главный тренер сборной Японии Хадзимэ Мориясу прокомментировал поражение в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2022 с национальной командой Хорватии (1:1, 1:3 — по пенальти) и вылет команды с турнира.
«Думаю, мы поддались давлению. Игроки, которые провели на поле 120 минут, и те, кто реализовал пенальти, проявили мужество. Я хотел бы похвалить их за усилия, они старались биться под огромным давлением.
Конечно, мы хотели победить, и результат печален, но он не отменяет всех усилий футболистов. Мы не смогли преодолеть барьер на пути к финальной восьмёрке, но игроки показали новую эру японского футбола. Мы обыграли Германию и Испанию — чемпионов мира. Мы должны быть уверены в своих силах. Если мы можем не только догнать, но и превзойти лучшие сборные, я думаю, у японского футбола есть будущее», — приводит слова Мориясу Reuters.
- 5 декабря 2022
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