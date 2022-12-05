Сборная Японии просто проклята. Кажется, шансов с Хорватией на ЧМ не было ещё до игры

Сборная Японии уступила Хорватии в 1/8 финала чемпионата мира. Основное время завершилось со счётом 1:1, в дополнительное команды обошлись без голов, а серию пенальти азиатская команда провалила – 1:3. Япония в четвёртый раз в истории не прошла барьер первого раунда плей-офф на чемпионатах мира. Ниже — три предыдущих случая, когда «самураи» уступали в 1/8 финала.

ЧМ-2002, Япония — Турция — 0:1

На домашнем чемпионате мира японцы заняли первое место в группе Н, где также выступали сборные России, Бельгии и Туниса. Азиаты обыграли нашу команду (1:0) благодаря голу Дзюнъити Инамото.

В первом раунде плей-офф японцам досталась Турция, которая вышла из группы благодаря лучшей разности мячей в сравнении с Коста-Рикой. Встреча получилась достаточно упорной и завершилась поражением хозяев чемпионата мира. Единственный мяч на 12-й минуте забил Юмит Давала — он отличился после розыгрыша углового. Японцы упустили несколько моментов и не прошли в следующий раунд.

Япония на ЧМ-2002 Фото: Stu Forster/Getty Images

ЧМ-2010, Япония — Парагвай — 0:0 (3:5 пен.)

В 2010 году японцы заняли вторую строчку в группе Е, опередив Данию и Камерун. В 1/8 финала азиатская команда встретилась с Парагваем, который тренировал Херардо Мартино. Южноамериканцы заняли первое место в группе, из которой не вышел действующий чемпион мира — Италия. Встреча с участием Японии и Парагвая не порадовала большим количеством опасных моментов, и логично, что дело дошло до серии пенальти. В ней точнее оказались южноамериканцы — единственный промах допустил Юити Комано, угодивший в штангу. Парагвай прошёл в следующий раунд, где уступил будущим чемпионам мира — испанцам.

Япония на ЧМ-2010 Фото: Cameron Spencer/Getty Images

ЧМ-2018, Япония — Бельгия — 2:3

Одно из самых обидных поражений Япония потерпела в России. Азиатская сборная вышла в плей-офф, обойдя Сенегал по дополнительным показателям. Команды набрали равное количество очков в группе, но японцам помог рейтинг фэйр-плей. У азиатов было меньше жёлтых карточек, чем у соперника. В первом раунде плей-офф Япония встретилась с грозной Бельгией. Азиаты шокировали соперника в начале второго тайма — они забили два мяча в течение четырёх минут. Сначала отличился Гэнки Харагути, а потом — Такаси Инуи. Однако «самураи» не удержали преимущество, а победный гол бельгийцы забили в последней атаке в основное время. На 90+4-й минуте Насер Шадли завершил контрвыпад Бельгии, который стал следствием углового у ворот европейской команды. Япония же в третий раз не преодолела первый раунд плей-офф на чемпионатах мира.