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Вратарь сборной США: верим, что способны соперничать с элитными командами мирового футбола

Вратарь сборной США: верим, что способны соперничать с элитными командами мирового футбола
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Голкипер сборной США Мэтт Тёрнер прокомментировал поражение в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2022 с Нидерландами (1:3).

«Поражение расстраивает, но мы чувствуем, что внесли свой вклад. У сборной Нидерландов есть несколько отличных игроков, которые заставили нас заплатить за наши маленькие ошибки. Но, думаю, мы многое приобрели. Как минимум, теперь мы точно верим, что способны соперничать с некоторыми элитными командами мирового футбола. В целом, мы гордимся тем, что продемонстрировали. Да, мы расстроены, но разочарование — тоже хорошее чувство. Оно говорит о том, что то, чего мы достигли, было недостаточно», — приводит слова Тёрнера FOX Sports.

Напомним, в 1/4 финала ЧМ-2022 Нидерланды сыграют с Аргентиной.

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