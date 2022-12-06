Вратарь сборной США: верим, что способны соперничать с элитными командами мирового футбола

Голкипер сборной США Мэтт Тёрнер прокомментировал поражение в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2022 с Нидерландами (1:3).



«Поражение расстраивает, но мы чувствуем, что внесли свой вклад. У сборной Нидерландов есть несколько отличных игроков, которые заставили нас заплатить за наши маленькие ошибки. Но, думаю, мы многое приобрели. Как минимум, теперь мы точно верим, что способны соперничать с некоторыми элитными командами мирового футбола. В целом, мы гордимся тем, что продемонстрировали. Да, мы расстроены, но разочарование — тоже хорошее чувство. Оно говорит о том, что то, чего мы достигли, было недостаточно», — приводит слова Тёрнера FOX Sports.



Напомним, в 1/4 финала ЧМ-2022 Нидерланды сыграют с Аргентиной.