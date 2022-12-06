Дмитрий Черышев: Башкиров не вернулся, решил, что уходит из «Санта-Коломы»

Главный тренер андоррской «Санта-Коломы» Дмитрий Черышев высказался о ситуации с полузащитником Евгением Башкировым. По словам Черышева, игрок съехал из квартиры, которую ему снимал клуб.



«Башкиров не вернулся в «Санта-Колому». Он подошел ко мне, сказал, что проблема с документами, которые ему нужно было собирать. Задал еще какие-то вопросы. Мы ему сказали: «Жень, подумай хорошенько и потом принимай решение». Он решил, что уходит команды. И все, освободил квартиру, которую мы ему снимали. Я с ним потом виделся где-то дней через пять, он ждал документы и все еще находился здесь. А потом мы его не видели и не слышали», — приводит слова Черышева «РБ Спорт».



Башкиров больше всего матчей в профессиональной карьере провёл за «Томь» (107), которая несколько раз арендовала его в бытность игроком «Зенита». Также на счету Евгения 75 игр за самарские «Крылья Советов», 45 – за польский «Заглембе», 25 – за казанский «Рубин». В начале октября журналисты спрашивали самого Башкирова, подпишет ли «Санта-Колома» с ним контракт, но футболист не смог ответить на этот вопрос или даже назвать ориентировочных сроков, когда это станет известно.