Нападающий сборной Украины Довбик: на ЧМ-2022 мы бы выступили лучше, чем Уэльс

Нападающий «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик поделился мнением о результатах проходящего в Катаре чемпионата мира.
«Я смотрю и думаю, что мы бы выступили лучше, чем Уэльс. Это точно, мне так кажется. Где-то скребёт внутри», — приводит слова Довбика телеграм-канал Игоря Бурбаса.
Напомним, чемпионат мира в Катаре стартовал 22 ноября и продлится до 18 декабря. Катар впервые в своей истории принимает мундиаль. Кроме того, чемпионат мира по футболу впервые проходит на Ближнем Востоке.
Сборная Уэльса покинула мундиаль после группового этапа, заняв четвёртое место в своём квартете. В одной группе с Уэльсом были Англия, США и Иран. Уэльс набрал одно очко в трёх играх, забив один гол и пропустив шесть.
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