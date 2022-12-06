Нападающий сборной Украины Довбик: на ЧМ-2022 мы бы выступили лучше, чем Уэльс

Нападающий «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик поделился мнением о результатах проходящего в Катаре чемпионата мира.

«Я смотрю и думаю, что мы бы выступили лучше, чем Уэльс. Это точно, мне так кажется. Где-то скребёт внутри», — приводит слова Довбика телеграм-канал Игоря Бурбаса.

Напомним, чемпионат мира в Катаре стартовал 22 ноября и продлится до 18 декабря. Катар впервые в своей истории принимает мундиаль. Кроме того, чемпионат мира по футболу впервые проходит на Ближнем Востоке.

Сборная Уэльса покинула мундиаль после группового этапа, заняв четвёртое место в своём квартете. В одной группе с Уэльсом были Англия, США и Иран. Уэльс набрал одно очко в трёх играх, забив один гол и пропустив шесть.

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