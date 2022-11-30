Сборная Англии просто уничтожила Уэльс. Самое страшное – статистика Бэйла

Сборная Англии выходит из группы B c первого места. Как и ожидалось, у команды Саутгейта не возникло каких-либо проблем в матче со сборной Уэльса. Единственное, чего добились валлийцы – продержались первый тайм.

Стоит отметить статистику Гарета Бэйла – самого известного футболиста в составе Уэльса. Он за первый тайм отметился лишь одним точным пасом (и ещё тремя неточными), а в перерыве был заменён. Вот карта, на которой зафиксирован удачный пас Бэйла. Тут надо учитывать, что Уэльс атаковал правые ворота.

Точный пас Бэйла в матче с англичанами Фото: twitter.com/orbinho

Ну а сразу после перерыва сборная Англии показала, почему входит в число фаворитов турнира. Сначала Маркус Рашфорд убойно пробил со штрафного. Затем валлийцы разыграли мяч в центре поля и даже не успели перейти на чужую половину, как получили ещё один гол – третий ассист на турнире оформил Гарри Кейн, а замкнул передачу на дальней штанге Фил Фоден. Его отсутствие в основе в первых двух турах стало причиной для критики Саутгейта со стороны британских СМИ в последние дни.



Вскоре Рашфорд оформил дубль. По сути, Маркус весь гол сделал сам, войдя в штрафную и с лёгкостью справившись с защитниками. У нападающего «Манчестер Юнайтед» уже три гола на этом турнире, хотя это был его первый матч в основе. Интересно, что нынешний контракт форварда с клубом заканчивается этим летом – по информации английских медиа, «МЮ» планирует продлить соглашение.

Англия вполне могла забивать больше и в первом тайме (особенно после красивой комбинации пятками), и во втором (Стоунз не попал в практически пустые ворота из вратарской). В любом случае победа получилась вполне убедительной, хотя тут, конечно, имеет смысл сделать скидку на уровень соперника. А возможно, и на его мотивацию. Показательно, что никто из команды Саутгейта даже не получил жёлтую карточку. Ещё никогда сборная Англия не заканчивала групповой этап чемпионата мира или Европы с разницей мячей "+7".

Уэльс – Англия. Матч ЧМ-2022 Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Англия в 1/8 финала выходит на вторую команду группы А – то есть на Сенегал. Команды встретятся 4 декабря в 22:00 мск.