Спортивный юрист: «Ювентусу» может грозить исключение из Серии А

«Ювентус» рискует оказаться в Серии В из-за финансовых махинаций. Такое мнение выразил Маттиа Грассани, эксперт по спортивному праву.

«Это самое серьёзное расследование, которому подвергался «Ювентус» когда-либо, возможно, даже более серьёзное, чем «кальчополи» в 2006 году. Незаконные действия охватывают области правил фондового рынка, а также корпоративных и спортивных правил. Это беспрецедентно. «Ювентус» рискует не только штрафом и наказанием. По закону возможно исключение команды из Серии А.



Правила предусматривают, что в случае получения регистрации на чемпионат путём изменения документов, частных договорённостей, откладывающих выплаты, причитающиеся игрокам в сезоне-2021/2022, или даже фиктивного отказа возможно исключение клуба из чемпионата и потеря титула чемпиона Италии», — приводит слова юриста La Repubblica.



29 ноября весь совет директоров «старой синьоры» во главе с президентом Андреа Аньелли и его заместителем Павлом Недведом подал в отставку.

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