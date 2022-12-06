Валерий Кечинов: с Южной Кореей Бразилия играла очень зрелищно. Дальше так легко не будет

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о победе сборной Бразилии над Южной Кореей в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре со счётом 4:1.
«Бразильцы играли очень зрелищно, был запас прочности. Видно, что команда может ещё прибавить. Тем не менее чемпионат мира настолько непредсказуем! Не думаю, что в дальнейшем Бразилии будет так легко.
Понятное дело, что в следующем матче с хорватами Бразилия будет фаворитом. Хорваты не производят впечатления сильной команды, которая может бороться за высокие места. Но всё очень непредсказуемо — любая команда может выстрелить из четвёрки Бразилия, Франция, Аргентина, Испания, а также может Португалия. Любая команда может выиграть чемпионат мира. Что касается Нидерландов, то, мне кажется, они не для больших дел», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 6 декабря 2022
-
13:35
-
13:31
-
13:31
-
13:26
-
13:19
-
13:16
-
13:10
-
13:00
-
12:45
-
12:42
-
12:37
-
12:33
-
12:30
-
12:24
-
12:24
-
12:10
-
11:54
-
11:48
-
11:46
-
11:42
-
11:35
-
11:23
-
11:20
-
11:11
-
11:00
-
10:48
-
10:42
-
10:39
-
10:35
-
10:24
-
10:17
-
10:15
-
10:00
-
10:00
-
09:51