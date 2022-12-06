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Валерий Кечинов: с Южной Кореей Бразилия играла очень зрелищно. Дальше так легко не будет

Валерий Кечинов: с Южной Кореей Бразилия играла очень зрелищно. Дальше так легко не будет
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о победе сборной Бразилии над Южной Кореей в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре со счётом 4:1.

«Бразильцы играли очень зрелищно, был запас прочности. Видно, что команда может ещё прибавить. Тем не менее чемпионат мира настолько непредсказуем! Не думаю, что в дальнейшем Бразилии будет так легко.

Понятное дело, что в следующем матче с хорватами Бразилия будет фаворитом. Хорваты не производят впечатления сильной команды, которая может бороться за высокие места. Но всё очень непредсказуемо — любая команда может выстрелить из четвёрки Бразилия, Франция, Аргентина, Испания, а также может Португалия. Любая команда может выиграть чемпионат мира. Что касается Нидерландов, то, мне кажется, они не для больших дел», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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