Аршавин оценил слухи о договорных трансферных связях между «Зенитом» и «Оренбургом»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин отреагировал на слухи о договорных трансферных связях между сине-бело-голубыми и «Оренбургом».

«Правда ли «Зенит» помогает «Оренбургу» искать игроков себе на вырост? Пока такого не происходило, и не знаю, будет ли так. Мне кажется, спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев и без наших подсказок работает хорошо», — цитирует Аршавина Sport24.

«Зенит» перед зимней паузой в Российской Премьер-Лиге уверенно занимает первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента на шесть очков. «Зенит» по итогам 17 туров набрал 42 очка. «Спартак» занимает второе место, в активе красно-белых 36 набранных очков.

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