Юрий Сёмин объяснил, за счёт чего сборная Марокко обыграла Испанию в 1/8 финала ЧМ-2022

Бывший тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Сёмин объяснил, за счёт чего сборная Марокко обыграла Испанию в 1/8 финала ЧМ-2022.

«Нужно отметить, что главный тренер Марокко правильно выстроил игру против испанцев. Они очень хорошо подготовились физически. Мне кажется, что марокканцы идеально выполнили свою задачу от тренера и воспользовались всеми своими возможностями. А испанцы, наоборот, не смогли воплотить свои задумки в жизнь», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Сборная Марокко вышла в четвертьфинал чемпионата мира в Катаре, обыграв Испанию в серии пенальти. Победный 11-метровый удар в составе Марокко реализовал Ашраф Хакими. Соперник марокканцев определится в матче Португалия — Швейцария.