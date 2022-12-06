Реграги: посвящаю победу над Испанией марокканскому народу. Мы вошли в историю
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Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги прокомментировал результат матча 1/8 финала чемпионата мира — 2022 в Катаре с национальной командой Испании (0:0, 3:0 — по пенальти).
«Мы провели грандиозный матч. Игроки выполнили все установки. Мы знали, что устанем, но боролись до конца и вошли в историю. Я посвящаю эту победу марокканскому народу.
Мы должны продолжать верить в себя. Сможем ли мы стать чемпионами мира? Нам нужна энергия, тогда мы способны побеждать. Мы восстановимся, отдохнём, а потом посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Реграги A Bola.
В четвертьфинальном матче чемпионата мира — 2022 в Катаре национальная команда Марокко сыграет с победителем противостояния Португалия — Швейцария.
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